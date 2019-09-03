فلاشينج ميدوز: نادال يقصي حامل لقب سابق وأوساكا تخسر الصدارة

خسر الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا مجموعة لكنه سيخوض ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، خلافا لليابانية ناومي أوساكا التي خسرت صدارة التصنيف العالمي.



لدى الرجال، خسر نادال (33 عاما) مجموعته الأولى في الدورة، لكنه تخطى الكرواتي مارين تشيليتش المتوج في 2014 والمصنف الثاني والعشرين 6-3 و3-6 و6-1 و6-2، ليبلغ ربع النهائي الأربعين في البطولات الكبرى بينها تسع مرات في فلاشينج ميدوز.



وقال الإسباني المتوج ثلاث مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017) "في المجموعة الثانية، كان أكثر عدوانية مني، تراجعت وكان مصمما جدا. قلت لنفسي ان التغيير واجب لأنني أصبحت في متناوله".