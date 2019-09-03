هواوي الصينية تطلق هاتفا ذكيا جديدا خلال الشهر الحالي

تعتزم شركة الإلكترونيات الصينية "هواوي تكنولوجيز" إطلاق هاتف ذكي جديد باسم "ميت 30" في مدينة ميونخ الألمانية يوم 19 سبتمبر الحالي، ليكون أول هاتف جديد تطرحه الشركة الصينية منذ وضعها على القائمة السوداء الأمريكية التي تفرض قيودا على تعاملات الشركات الأمريكية معها.



ولم تكشف الشركة الصينية عن أية تفاصيل خاصة بالجهاز الجديد.



وبحسب التقارير الإعلامية فإن الجهاز الجديد يمكن أن يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره شركة جوجل باعتباره نظام تشغيل مفتوح المصدر ولا يخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية لكنه لا يستطيع تشغيل التطبيقات الأمريكية الشهيرة من "يوتيوب" و"جوجل مابس" و"جي ميل" بسبب العقوبات الأمريكية.



وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد " ميت 30 برو" سيكون مزودا بأربع كاميرات، مع حواف شديدة الانحناء، كما أن الكاميرات ستكون مزودة بوحدتي استشعار أساسية بقوة 40 ميجابيكسل مع عدسات ذات زوايا فائقة الاتساع بقوة 8 ميجابيكسل.



يذكر أن "هواوي" تطور حاليا نظام تشغيل خاص بها للأجهزة الذكية باسم "هارموني".