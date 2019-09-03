أظهرت بيانات صادرة عن "اتحاد متاجر التجزئة البريطاني" ومؤسسة "كيه.بي.إم.جي" للاستشارات الإدارية والخدمات المحاسبية اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بسبب ضعف مبيعات السلع غير الغذائية.



وبحسب البيانات تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين استقر إجمالي المبيعات دون تغيير عند استبعاد المتغيرات الموسمية.



ورغم زيادة مبيعات الأغذية في فصل الصيف، فقد تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية.



وقال بول مارتن من مؤسسة "كيه.بي.إم.جي" إنه "بات واضحا بالنسبة للجزء الأكبر من سوق التجزئة أن التركيز منصب على المحافظة على الأوضاع وليس على النمو، في ظل مناخ الغموض السائد".



وأضاف مارتن أنه في ضوء مراجعة الإنفاق في الميزانية، واحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا، فإن الشيء المؤكد حدوثه في الشهور المقبلة، هو المزيد من الغموض.