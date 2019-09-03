إيران وروسيا يبحثان تنفيذ المشاريع المشتركة

أكد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نوفاك ضرورة الاسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.



وبحث رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا بشان مختلف القضايا من ضمنها متابعة المشاريع المشتركة والتوافقات الحاصلة خلال الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي عقد في طهران واصفهان قبل عدة أشهر.



وفي اللقاء بين اردكانيان ونوفاك جرى البحث حول موضوع إنشاء محطة الكهرباء في سيريك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران بطاقة 1400 ميغاواط بالاستفادة من قرض توفره الحكومة الروسية ومشروع كهربة خطط سكك الحديد "كرمسار-اينجة برون" (شمال شرق ايران)، حيث اكد الجانبان ضرورة الاسراع بتنفيذ هذين المشروعين.



من جانبه أعرب وزير الطاقة الروسي خلال اللقاء عن سروره لانجاز إيران المراحل القانونية لانضمامها للاتحاد الاقتصادي الأوراسي موضحا أنه وفقا للتوافقات الحاصلة ستدخل الاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الأوراسي حيز التنفيذ في 26 أكتوبر القادم.