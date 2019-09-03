مصدر: محادثات فرنسا وإيران استمرت 10 ساعات متواصلة

قالت السفارة الإيرانية في باريس أن المحادثات التي عقدت يوم أمس الاثنين، بين نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمسؤولين الفرنسيين، استمرت عشر ساعات، حسبما قال راديو فارداي.



فيما أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية في وقت سابق يوم الاثنين، أن وجهات نظر إيران وفرنسا أصبحت أكثر قربًا من الصفقة النووية لطهران، بعد مكالمات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتطالب إيران من أوروبا بشراء النفط ومساعدتها في التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية، وإلا فإن طهران سوف تقلل تدريجيًا من امتثالها للاتفاقية النووية لعام 2015.