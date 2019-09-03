صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 14.29 نقطة أو ما يعادل 0.07 % ليصل إلى 20634.48 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.21 نقطة، 0.41%، ليصل إلى 1511.42 نقطة.