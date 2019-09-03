إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي والكشف عن 10 آبار للزيت يتصدران اهتمامات الصحف

تنوعت اهتمامات صحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، وتناولت العديد من الموضوعات التي غلب عليها الطابع المحلي، جاء في مقدمتها اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء لبحث إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، فيما احتل انفراد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتصريحات مع النائب العام المستشار نبيل صادق الصفحات الأولى بالصحف.



وقد أبرزت صحف "الأهرام " و" الأخبار " و" الجمهورية " نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت عنوان "إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي" قالت " الأهرام " إن الدكتور مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.



وأشارت الصحيفة إلى مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة، وذلك في الاجتماع الذي حضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة.



ونوهت الصحيفة بطلب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع بعرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة، وتأكيده على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.



وقد أبرزت الصحف الحوار الذي انفردت به وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وتحت عنوان " النائب العام: تسليم خلية الإخوان لمصر تطبيقا للاتفاقيات مع الكويت" أشارت جريدة الأهرام إلى تأكيد المستشار صادق عدم وجود أي ارتباط بين مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي مع الكويت وبين تسليم أفراد خلية الكويت التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تم تسليمها لمصر أخيرا، وإشارته إلى أن التسليم تم طبقا للاتفاقيات الأمنية بين الجانبين.



أما جريدة الأخبار وتحت عنوان " النائب العام:دورنا فاعل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" تناولت تأكيد النائب العام بأن دور رجال النيابة العامة من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل باعتبار النيابة العامة هي الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية

فيما سلطت الجمهورية الضوء على الانفراد كذلك " تحت عنوان " المستشار نبيل صادق:دور فاعل للنيابة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



وحول جهود وزارة البترول في الكشف عن آبار الزيت، أبرزت صحيفة " الجمهورية " البيان الذي صدر عن الوزارة بشأن حفر آبار جديدة، وتحت عنوان " 10 آبار جديدة تنتج 5 آلاف برميل زيت يوميا" سلطت الضوء على إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بأنه تم حفر 10 آبار استكشافية في الصحراء الغربية بمنطقة "شرق بحرية الممتدة 3"، وتم وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومي 5 آلاف برميل زيت.



وجاء في البيان أن نتائج أعمال شركة قارون للبترول عن العام المالي 20192018 التي عرضها رئيس الشركة المهندس أشرف عبد الجواد على وزير البترول، أوضحت أن ما تحقق في تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالي 16% من الإنتاج الحالي لشركة قارون.



وقال عبد الجواد إن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية، وما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية بالثروات البترولية، مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، ويسهم في زيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز، ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات واعدة.



وأضاف أنه بناءً على تلك النتائج، فإنه يتم العمل حاليًا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 237 مليون دولار خلال العام المالي 20202019.



وأشار عبد الجواد إلى أن معدل إنتاج الشركة اليومي بلغ خلال العام 7ر31 ألف برميل زيت، باستخدام أحدث الأساليب، وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 182 مليون دولار.



وأوضح أنه تمت زيادة الاحتياطي بحوالي 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف وتضافر جهود جميع العاملين ليبلغ الاحتياطي المؤكد لشركة قارون للبترول 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 20192018.



أما جريدة "الأخبار" وتحت عنوان "العراق يطالب باستنساخ التجربة المصرية فى الاسكان الاجتماعى والبنية الأساسية" قالت إن السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة طلب نقل مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر إلى بلاده في إطار الجهود لإعادة إعمار العراق وللاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال وذلك المشروع القومى العملاق، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السفير بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأشارت الصحيفة إلى ترحيب وزارة الإسكان بالتعاون المشترك مع دولة العراق ونقل الخبرات المصرية فى مجال البنية الأساسية وإنشاء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل حيث أن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال من خلال تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى، وأبرزت الصحيفة ما جاء في بيان لوزارة الإسكان والذي أكد أن التعاون مع الجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفنى فى البناء فقط بل يشمل نقل الخبرة المصرية فى تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.