الغربية تفتتح معرض أهلًا مدارس بالمحلة الكبرى

افتتحت محافظة الغربية معرض أهلًا مدارس 2019 بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى وسط حشود المواطنين الذين توافدوا على المعرض لإنخفاض الأسعار أكثر من 50% مقارنة بالأسواق وتوافر كافة مستلزمات الدراسة وذلك بعد نجاح معرض أهلًا مدارس بمدينة طنطا.



جاء الافتتاح مساء أمس في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال توفير سلسلة معارض تغطي المحافظة تحت شعار "أهلًا مدارس 2019" والمعرض مقام على مساحة 500م.



ويضم 19 جناح عرض بها جميع المستلزمات الدراسية من (زي طلبه – أدوات مدرسية من كراس وكشاكيل وأقلام وأدوات هندسية – شنط مدرسية لجميع المراحل – زي طلبة الجامعات – ملابس رياضية – أحذية – مستلزمات تكنولوجيا التعليم من أجهزة كمبيوتر ولاب توب وطابعة وشاشة تعليم الأطفال عن بعد).



