وفاة 5 أشخاص إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للغاز في الهند

اندلع حريق هائل في وحدة معالجة بشركة النفط والغاز الطبيعي في ولاية ماهاراشترا جنوب غربي الهند صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



وأكدت الشركة وقوع الحريق لكنها لم تعلق على الخسائر البشرية.



وكتبت على موقع تويتر: "اندلع حريق في نظام تصريف المياه في وقت مبكر من صباح اليوم في مصنع أوران لمعالجة النفط والغاز.



واتخذت وحدات مكافحة الحرائق وإدارة الأزمات بالشركة إجراءات فورية، وتم احتواء الحريق، ولم يكن له أي تأثير على معالجة النفط، وتم نقل الغاز الطبيعي إلى مصنع محطة هازيرا، ويجري تقييم الوضع".



واندلع الحريق حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في الوحدة الواقعة في منطقة نافي مومباي بالقرب من المركز المالي في مومباي.



ووفقا لتقارير إعلامية، كان الضحايا من عمال الشركة.