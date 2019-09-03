أندريسكو تنهى مشوار تاونسند لتبلغ دور الثمانية فى أمريكا المفتوحة للتنس

قاتلت الكندية بيانكا أندريسكو لتتجاوز تيلور تاونسند العنيدة 6-1و4-6 و6-2 في مواجهة مثيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية وتتأهل إلى دور الثمانية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع

الكبرى وتضع حدا لمشوار اللاعبة الأمريكية الرائع في فلاشينج ميدوز.



ولم تكن تاونسند، المصنفة 116 عالميا والتي شقت طريقها إلى الأدوار الرئيسية في أمريكا المفتوحة عبر التصفيات، المرشحة للفوز ضد أندريسكو المصنفة 15 والتي وصلت إلى آخر البطولات الكبرى هذا

العام وهي مرشحة لأن تكون اللاعبة البارزة القادمة في تنس السيدات.



لكن تاونسند، التي أخرجت بالفعل بطلة ويمبلدون سيمونا هاليب من الدور الثاني، لم ترهب الموقف حتى رغم أن منافستها الكندية سحقتها في المجموعة الأولى.