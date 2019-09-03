هواوى تنفى سرقة أى براءة اختراع فى الولايات المتحدة

نفت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أن تكون سرقت أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، ردا على اتهامات وجهها إليها مبتكر برتغالي ونقلتها صحيفة وول ستريت جورنال.



وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في اتهامات المهندس روي بيدرو أوليفيرا الذي يقول إن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي، حصلت على براءات اختراع أمريكية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها.



وبحسب الصحيفة، فإن تحقيق وزارة العدل يشمل إلى اتهامات أوليفيرا حالات أخرى قد تكون تنطوي على سرقة ملكية فكرية وضم موظفين من شركات منافسة.



وأعلنت المجموعة الصينية في بيان أن "هذه الاتهامات خاطئة"، مؤكدة: "نرفض بشكل قاطع مزاعم" أوليفيرا.



وجاء في البيان: "تسعى الحكومة الأمريكية منذ عدة أشهر للضغط على دول أخرى لحظر معدات هواوي. وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها لبلبلة عملياتنا التجاري".