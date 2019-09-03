حبس مسجل لسرقته شقة بالزيتون

قررت نيابة الزيتون حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة شقة بأسلوب كسر الباب بمنطقة الزيتون.



وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم هو "هاشم. ح"، 30 سنة، عاطل، ومسجل فى قضيتين سرقة، واعترف المتهم بارتكابة واقعة سرقة شقة سكنية بمنطقة الزيتون بأسلوب كسر الباب، وتمكن من سرقة خاتم ذهب، رسيفر، لاب توب.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من حنان م تفيد بسرقة شقتها بدائرة قسم الزيتون وبالانتقال والفحص تبين كسر باب الشقة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.