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الصحة

لكبار السن.. الأسبيرين دواء غير مفيد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الأطباء أن تناول الأسبيرين غير مفيد وخاصة لكبار السن الذين يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كان الأطباء سابقا يقولون عكس هذا الكلام ويصفون الأسبيرين للمرضى، مؤكدين أن تناوله بجرعات صغيرة يخفض تطور العديد من الأمراض.

أما اليوم فقد أثبت الخبراء أن الأسبيرين لا ينفع إطلاقا الأشخاص الذين تجاوزا السبعين من العمر، بل وقد يلحق بهم الأذى، لأن تناوله بجرعات صغيرة يوميا، يمكن أن يؤدي إلى نزف دموي، لأن من خصائصه رقرقة الدم (تخفيض كثافة الدم)، بحسب الأطباء.

كما أن خطر النزف الدموي يشمل حتى الأصحاء الذين يتناولون الأسبيرين يوميا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد توصل الباحثون بعد دراسات علمية عديدة، إلى أنه في جميع الأحوال لا معنى لتناول الأسبيرين.

وإذا قرر الشخص الاستمرار في تناوله فعليه استشارة الطبيب أولا.

ووفقا للخبراء، هناك أدوية أخرى مثل "Imudon" و"arbidol" وغيرها أيضا لا فائدة من تناولها.

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