الصين تصدر كتابًا حول السلامة النووية

أصدرت الصين، أمس الثلاثاء، كتابًا أبيضًا لعرض نهجها في ضمان السلامة النووية.



وتم إصدار الكتاب الأبيض تحت عنوان "السلامة النووية في الصين" من قبل مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، لتفصيل مبادئ الصين الأساسية وسياساتها في هذا المجال، ومشاركة المفاهيم والممارسات التنظيمية، وتوضيح عزمها لدفع الحوكمة العالمية للسلامة النووية، والأعمال التي قامت بها لتحيق ذلك، بحسب الوثيقة.



وقال الكتاب، إنه على مدار السبعين عامًا الماضية نمت الصناعة النووية الصينية من نقطة الصفر وتطورت بشكل مستقر لتشكل نظامًا كاملًا، الأمر الذي قدم مساهمة هامة لضمان أمن الطاقة وحماية البيئة وتحسين مستوى معيشة الشعب ودفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة.



وذكر الكتاب أن الصين ظلت تعتبر السلامة النووية كمسؤولية وطنية مهمة ودمجتها ضمن العملية الكاملة لتطوير الطاقة النووية واستخدامها.



وتطورت الصناعة النووية دائمًا بما يتوافق مع أحدث معايير السلامة وحافظت على سجل سلامة جيد، سعيا وراء مسار يقوده الابتكار للسلامة النووية ذات الخصائص الصينية.



وبصفتها داعية وداعمة ومشاركة مهمة في بناء نظام نووي دولي عادل وتعاوني ومتبادل المنفعة، أنجزت الصين عملًا جيدًا في ضمان سلامتها النووية الخاصة، كما أنجزت التزاماتها الدولية ودفعت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف فيما يخص السلامة النووية، بحسب الكتاب.



وأضاف الكتاب أن الصين دفعت بنشاط الاستخدام السلمي للطاقة النووية لمنفعة كل البشرية وساهمت بحكمتها وقوتها في الحوكمة العالمية للسلامة النووية.



وتم تقسيم الجزء الرئيسي للكتاب الأبيض إلى 6 أجزاء هي: اتباع استراتيجية عقلانية ومنسقة ومتزامنة للسلامة النووية، وبناء إطار سياسي وقانوني فيما يخص السلامة النووية، وضمان التنظيم الفعال للسلامة النووية، والحفاظ على السلامة العالية المستوى، والمشاركة في بناء وتبادل السلامة النووية وبناء مجتمع المستقبل المشترك للسلامة النووية.