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الرئيس مون يتوجه إلى ميانمار بعد اختتام زيارته إلى تايلاند

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء إلى ميانمار بعد اختتام زيارته الرسمية إلى تايلاند والتي دامت 3 أيام.

ومن المقرر أن يصل مون بطائرة رئاسية إلى نايبيداو عاصمة ميانمار ويبدأ جدول أعمال زيارته الرسمية للبلاد والتي تستغرق 3 أيام، بحفل الاستقبال الذي يستضيفه رئيس ميانمار وين مينت.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى ميانمار منذ 7 سنوات.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس مون بعد ظهر اليوم مع كل من مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي ورئيس ميانمار وين مينت لمناقشة سبل التعاون للنمو الدائم بين البلدين والدعم الإداري لتوسيع الشركات الكورية الجنوبية أعمالها في ميانمار.

وثم سيشارك في حفل توقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين، وحفل توزيع حافلات للنقل المدرسي مقدمة من كوريا الجنوبية إلى البلد الذي يقع في جنوب شرق آسيا، وسيحضر أيضا مؤتمر صحفي مشترك، ومأدبة عشاء يقيمها الرئيس مينت على شرفه.

وسينتقل الرئيس يوم الأربعاء إلى مدينة يانجون لحضور حفل وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي للتعاون الاقتصادي، ومنتدى الأعمال وغيرهما.

ويتزامن مع وقت زيارة الرئيس مون للبلاد، إنشاء حكومة ميانمار لـ"مكتب كوريا" المتخصص في تسوية الصعوبات الإدارية التي تواجه الشركات الكورية الجنوبية بالبلاد.

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