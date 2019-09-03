مسلحون يقتلون 5 أشخاص بمحطة للحافلات وسط المكسيك

قال مسؤولون محليون إن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص في محطة للحافلات بين الولايات في مدينة كويرنافاكا وسط المكسيك.



وتسببت عملية القتل الشبيهة بالإعدام بصدمة كبيرة في منتجع كويرنافاكا، مقصد أثرياء المكسيك في عطلة نهاية الأسبوع بولاية موريلوس.



وقال حاكم الولاية كوتموك بلانكو للصحفيين:" هذا هو إعدام قد خططوا له".



وقال المحققون إن المهاجمين يبدو أنهم كانوا يستهدفون الضحايا على وجه التحديد بدلا من محطة الحافلات التي تنتمي إلى خط استريلا دي أورو.



وأصيب رجل آخر في الهجوم الذي وقع في الساعة 4:40 صباحا بالتوقيت المحلي وتم نقله إلى المستشفى.



وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن المسلحين خلال مطاردتهم الضحايا قد فتحوا النار على موقف السيارات ومنطقة بيع التذاكر في المحطة التي أغلقت مؤقتا بعد الحادث.



وقالت اللجنة الأمنية للولاية إن المواطنين العاديين ليسوا مهددين بـ" الصراع بين العصابات الإجرامية".



وقال المسؤولون إن عدد جرائم القتل في ولاية موريلوس ارتفع بسبب الحرب بين العصابات الإجرامية المشاركة في تجارة المخدرات والابتزاز.