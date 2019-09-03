الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا هجوم طالبان بكابول لـ16 قتيلا و119 مصابا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال مسؤولون إن جرارا زراعيا ملغوما فجرته حركة طالبان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قرب مجمع سكني تستخدمه منظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول قتل 16 شخصا على الأقل وأصاب 119 آخرين.

ووقع التفجير أثناء إجراء زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة المتمردة.

وبعد هجمات كبيرة لطالبان على مدينتين في شمال البلاد في مطلع الأسبوع، يزيد التفجير الذي وقع في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الشكوك حول اتفاق السلام الذي توصل إليه المفاوضون الأمريكيون ومسؤولو طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الهجوم نفذ باستخدام جرار زراعي ملغوم قرب مجمع (القرية الخضراء) السكني في شرق كابول والذي يستخدمه الموظفون الأجانب بمنظمات دولية مثل منظمات المساعدات.

وأضاف أنه تم إجلاء قرابة 400 مواطن أجنبي من الموقع شديد التحصين.

وذكر أن قوات الأمن قتلت مسلحين كانوا يخططون للهجوم بعد الانفجار.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان إن الهجوم دمر غرف ومكاتب "الغزاة".

وأضاف على "تويتر": "مزاعم العدو بوقوع خسائر مدنية كاذبة لأنه لا يُسمح لمدنيين بالاقتراب من مكان الهجوم".

وقال خليل زاد، الذي يقود المفاوضات الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من أفغانستان وتغلق خمس قواعد عسكرية في مقابل ضمانات من طالبان بألا يستخدم متشددون أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن الاتفاق لا يشمل وقفا رسميا لإطلاق النار، ويسلط هجوماليوم الثلاثاء والهجومان الكبيران على مدينتي قندوز وبل خمري في شمال البلاد الضوء على الشكوك فيما إذا كان سيفضي إلى إنهاء العنف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائى كأس مصر

منذ حوالي 22 ساعة

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

منذ حوالي 6 ساعات

"الأهلى" يكشف الموقف النهائى لرحيل وليد أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

ما تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع؟

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائي: "الزمالك مثل الأهلي"

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

لكبار السن.. الأسبيرين دواء غير مفيد

تعرف أسباب متلازمة "تسرب الأمعاء"

دراسة جديدة تكشف ارتباط الخلايا الجذعية بالسرطان

مشروبات وأطعمة تساعد على تخفيف الصداع

الرئيس نيوز

غدًا.. مباحثات «مصرية – غينية» بالقاهرة بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة

فيديو| طريقة التسجيل لحضور منتدى الشباب العالمى 2019 بشرم الشيخ

المتحدث العسكري ينفي امتلاك الجيش لصيدليات: "نعلن عن مشروعاتنا على الهواء"

بعد هجوم "حزب الله".. مذيعة تخترق قاعدة عسكرية إسرائيلية

منوعات

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

السجن 36 عاما لأمريكي بسبب 50 دولار

ثروة الأغنياء الروس زادت نحو 29 مليار دولار

نجوم الفن الأمريكيون يدعون للحد من حيازة الأسلحة النارية

كشكول

رئيس مجاهدى سيناء: التعليم من أكثر المشاكل التي نواجهها في سيناء

حسن راتب: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية وحولها لدولة يأمن فيها الجميع

تدريب طلاب إعلام سيناء بمؤسستي "الدستور والوطن"

راتب: جامعة سيناء حصدت المركز الأول في مسابقة الإبداع على مستوى جامعات الجمهورية

إسلام سياسي

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا

هل أسست جماعة الإخوان الإرهابية جيشا خاصاً لها في اليمن ؟

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر


زيت وسكر

ما هي أعراض هشاشة العظام؟

قريبًا.. طرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تحاصر المخالفين

جامعة الفيوم تشارك في مبادرة القضاء على فيروس سى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

علماء: اكتشاف قبر قديم فى صحراء أستراخان

ثقافة الإسكندرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

"مصر تحاور شبابها" بصالون بورسعيد الثقافى

المجموعة القصصية "قهوة بوتيرو".. جديد الكاتب حسام المقدم

صفحتنا ع الفيس بوك