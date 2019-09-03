ارتفاع ضحايا هجوم طالبان بكابول لـ16 قتيلا و119 مصابا

قال مسؤولون إن جرارا زراعيا ملغوما فجرته حركة طالبان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قرب مجمع سكني تستخدمه منظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول قتل 16 شخصا على الأقل وأصاب 119 آخرين.



ووقع التفجير أثناء إجراء زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة المتمردة.



وبعد هجمات كبيرة لطالبان على مدينتين في شمال البلاد في مطلع الأسبوع، يزيد التفجير الذي وقع في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الشكوك حول اتفاق السلام الذي توصل إليه المفاوضون الأمريكيون ومسؤولو طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الهجوم نفذ باستخدام جرار زراعي ملغوم قرب مجمع (القرية الخضراء) السكني في شرق كابول والذي يستخدمه الموظفون الأجانب بمنظمات دولية مثل منظمات المساعدات.



وأضاف أنه تم إجلاء قرابة 400 مواطن أجنبي من الموقع شديد التحصين.



وذكر أن قوات الأمن قتلت مسلحين كانوا يخططون للهجوم بعد الانفجار.



وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان إن الهجوم دمر غرف ومكاتب "الغزاة".



وأضاف على "تويتر": "مزاعم العدو بوقوع خسائر مدنية كاذبة لأنه لا يُسمح لمدنيين بالاقتراب من مكان الهجوم".



وقال خليل زاد، الذي يقود المفاوضات الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من أفغانستان وتغلق خمس قواعد عسكرية في مقابل ضمانات من طالبان بألا يستخدم متشددون أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.



لكن الاتفاق لا يشمل وقفا رسميا لإطلاق النار، ويسلط هجوماليوم الثلاثاء والهجومان الكبيران على مدينتي قندوز وبل خمري في شمال البلاد الضوء على الشكوك فيما إذا كان سيفضي إلى إنهاء العنف.