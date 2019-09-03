ليبيا تعلق الملاحة الجوية فى مطار معيتيقة

أعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا، أمس الثلاثاء، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي حتى إشعار آخر "لأسباب أمنية"، وذلك نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية



وقال رئيس مصلحة الطيران المدني، نصر الدين شائب العين: "قررنا تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالكامل حتى إشعار آخر"، مرجعًا القرار لدواع أمنية.



وأكد أن جميع الشركات الناقلة باشرت جدولة رحلاتها من مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.



ويأتي القرار بعد أقل من 48 ساعة على استهداف مطار معيتيقة بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الحجاج الليبيين العائدين من السعودية، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها من الخدمة.