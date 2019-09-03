انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

أكد مسؤول وقوع انفجار قوي، أمس الثلاثاء، بالقرب من مجمع غالبا الذي يقصده الأجانب في الجانب الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول.



وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي على موقع تويتر: " في حوالي الساعة 9:55 مساء صباح اليوم الثلاثاء، وقع انفجار بالقرب من القرية الخضراء في منطقة الشرطة التاسعة في كابول".



وتوجد مخاوف بشأن سقوط ضحايا في ضوء قوة الانفجار الذي سمع دويه في جميع أرجاء كابول متسببا بحالة من الذعر بين سكان العاصمة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.



وفي السنوات القليلة الماضية، استهدف مقاتلو طالبان مجمع القرية الخضراء ثلاث مرات على الأقل.



وقال وسيم أحمدي، أحد سكان المنطقة: " يبدو أنه انفجار شاحنة مفخخة، لأنه تسبب بحدوث دخان رمادي فوق الموقع وبأضرار كبيرة حسبما رأيت من مبنى شاهق مجاور".



وتعرضت العاصمة كابول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، لسلسلة من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية.