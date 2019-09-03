"مينيس": جزر البهاما فى حالة حرب مع إعصار دوريان

قال رئيس وزراء جزر البهاما هوبيرت مينيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تفتقر إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الظواهر المناخية الشديدة من قبيل إعصار دوريان، مع مواصلة العاصفة ضرب الجزر الكاريبية.



ونقلت صحيفة "ذا ناساو جارديان" المحلية عن مينيس قوله: "إن جزر البهاما حاليًا في حالة حرب ويهاجمها إعصار دوريان، ومع ذلك ليس لديها سلاح تحت تصرفها للدفاع عن نفسها خلال هذا الهجوم من قبل هذا العدو".



وقد تسبب الإعصار الخطير، المصنف من الفئة الرابعة، بالفعل في أضرار واسعة النطاق بعد أن ضرب مجموعة الجزر المعروفة باسم جزر البهاما يوم الأحد.



وتم تأكيد وفاة 5 أشخاص في أباكو، حيث قام دوريان بالهبوط على اليابسة في وقت مبكر من يوم الأحد كإعصار من الفئة الخامسة.



وذكر مينيس، أن التقارير الأولية من أباكو تفيد بأن الدمار شديد ولم يسبق له مثيل، ومن المتوقع أن يواصل الإعصار البطيء الحركة في ضرب جزر البهاما صباح الأربعاء.