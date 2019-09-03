خط شحن جوى جديد يربط مدينة جنوب غربى الصين مع باكستان

تم افتتاح خط شحن جوي جديد، اليوم الثلاثاء، يربط مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين ومدينة كراتشي الساحلية في جنوبي باكستان، وفقًا لما ذكره مطار كونمينج تشانجشوي الدولي.



وتشغل شركة "يو.تي.أوه اكسبريس" الصينية العملاقة خط الشحن الجوي أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، ويقوم خط الشحن بشكل أساسي بتسليم طرود التجارة الإلكترونية عبر الحدود.



ويعد هذا أول خط شحن جوي دولي يتم إطلاقه من قبل مجموعة مطار يوننان منذ تأسيس منطقة الصين (يوننان) التجريبية للتجارة الحرة في أغسطس.



ويلعب الخط الجوي دورًا هامًا في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني باعتباره قناة لوجستية فعالة وملائمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفقا للمطار.



وتمتلك المجموعة 11 خطًا جويًا للشحن تربط المدينة بالمدن الساحلية الصينية والهند ونيبال وفيتنام وبلدان أخرى.