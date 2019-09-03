حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة بيضاء بالمرج

قررت نيابة المرج حبس عاطلين لحيازتهم أسلحة بيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما: "محمد.ز"، 21 سنة، و"حمدى.ع"، 23 سنة، عاطين، واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهما للأسلحة البيضاء "مطوه، سنجة" بغرض التشاجر وطعن أحد أصدقائها وقد تشاجرا سويا معه منذ أيام وقام بإصابتهما بسلاحه الأبيض.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج أثناء دورية أمنية من القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة بيضاء "مطوه، سنجه " وبسؤالهما اعترفا بشراء الأسلحة البيضاء بغرض التشاجر مع أحد أصدقائهما وقد أصابهما بسلاحه الأبيض من قبل أيام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.