قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية

نجحت قوات التحالف العربى لدعم الشرعية، من إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار من محافظة عمراه بإتجاه الأراضى السعودية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركى المالكى أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وفقا لما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.