"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إنه بدءًا من اليوم الثلاثاء سوف تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث تتراوح الحرارة بين ٣٣ و٣٥ درجة مئوية.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور": "أننا اقتربنا على شهر الخريف وأنه لا توجد أمطار وسيول حتى الآن، وإذا كان هناك يتم الكشف عنها قبل حدوثها بـ72 ساعة"، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يبدأ بشكل رسمي في مصر 21 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي فصل الصيف في 20 سبتمبر.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

