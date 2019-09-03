"لو عاوز تروح".. ٥ خطوات للتسجيل بمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن انعقاد منتدى الشباب العالمى 2019" في نسخته الثالثة، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ.



وترصد "الدستور" خطوات التسجيل في المنتدى كالتالي:

-عقب دخول الموقع الإلكتروني تظهر نافذة التسجيل، ويظهر اختبارين، الأول التسجيل لأعضاء الجدد، والثاني التسجيل للأعضاء.

-كما يظهر نافذة محادثة إلكترونية في حالة الاحتياج إلى مساعدة ويأتي الرد بعد بضع ثواني.

-في حالة اختيار التسجيل للأعضاء الجدد، تظهر صفحة جديدة تطلب من المستخدم بعض البيانات الخاصة به، مثل الاسم، النوع، البريد الإلكتروني، الدولة، الرقم القومي أو رقم جواز السفر، ورقم الهاتف وإدخال كلمة مرور ورقم سري.

-عقب التسجيل، تبعث رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي قام بالتسجيل، ويتطلب ملء بعض البيانات الخاصة مثل الرقم القومي، المستوى التعليمي، الوظيفة.

-إذا كنت عضو بالفعل فكل ما يتطلب منك هو تقديم فكرة أو مقترح خاصة بالمنتدى وكتابة نبذة عنها.