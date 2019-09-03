جواو فيليكس سعيد ببدايته مع أتليتكو مدريد

أكد لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني الواعد، البرتغالي جواو فيليكس، أمس الإثنين، إنه لم يكن يحلم بما يحدث معه في الوقت الحالي، في إشارة لتألقه الملفت منذ بداية الموسم مع ناديه المدريدي الجديد.



وقال فيليكس في تصريحات للتليفزيون البرتغالي أثناء مراسم حفل جوائز الأفضل في البرتغال في العاصمة لشبونة: "لم أكن لأحلم بما يحدث معي حاليًا".



وذكَر صاحب الـ19 عاما بأن الأمور سارت "على أفضل نحو" في الموسم الماضي سواء بالنسبة له أو لفريقه السابق بنفيكا الذي توج معه بلقب الدوري، وهو ما ساعده على الوصول لما هو عليه الآن.



وحول الدوري الإسباني وفريقه أتلتيكو مدريد، أكد فيليكس: "الأمور تسير بشكل رائع، والفريق يتصدر الدوري، ونتمنى أن ننهي الموسم بنفس الطريقة".



وتصدر الأتلتي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، ودشن فيليكس في المباراة الماضية أمام إيبار أول أهدافه في الليجا.



وأظهر اللاعب، الذي شارك كأساسي في المباريات الثلاث، قدراته الكبيرة سواء فيما يتعلق بصناعة الأهداف أو حتى التسجيل.



وظهر فيليكس ضمن التشكيل المثالي للدوري البرتغالي عن الموسم الماضي.