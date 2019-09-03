ثنائى تشيلسى يرحل إلى إسبانيا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أمس الإثنين، رحيل لاعبين اثنين، إلى إسبانيا، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن البرازيلي كيندي، رحل بشكل رسمي عن تشيلسي، لينضم لصفوف خيتافي الإسباني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



وفي الوقت ذاته، انضم عبدالرحمن بابا، الظهير الأيسر للبلوز إلى نادي ريال مايوركا الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وأضافت أن "بابا"، وقع على عقد جديد مع تشيلسي قبل رحيله معارًا إلى مايوركا، ليبقى مرتبطًا مع البلوز حتى عام 2022.