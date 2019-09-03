حبس سائق توك توك عثر بحوزته على "استروكس" بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس سائق توك توك عثر بحوزته على 32 كيس استروكس بغرض ترويجها بدائرة القسم.



وكشفت التحريات أن المتهم هو " فؤاد. ع"، 28 سنة، سائق توك توك، عثر بحوزته على 32 كيس استروكس، واعترف المتهم بحوزته للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات للرائد كريم البحيرى، رئيس مباحث المطرية، تفيد بقيام سائق توك توك بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة التى يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.