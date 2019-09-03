تفاصيل مشروع "قطار المونوريل" لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن عقد اجتماع يخص متابعة أعمال تنفيذ خط المونوريل الذي يمر بالمدينة ويبدء من استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر وينتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف "النجار"، في تصريحات له، أنه تم عقب الاجتماع جولة تفقدية للمشروع والذي يصل طوله إلى 54 كم ويشمل عدد 21 محطة علوية، لافتة إلى أن الجولة حضرها كلا من، المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المختصة، بالإضافة إلى المعاون الهندسي لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والعقيد أحمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للهيئة القومية للأنفاق، وبحضور ممثلي الشركات المنفذة، وهي: "المقاولون العرب- أوراسكوم- بومباردييه (شركة كندية) وأيضا محافظة القاهرة".



وكشف الجهاز عن بعض المعلومات التفصيلية للمشروع، وهي:

1-المشروع يمتد بطول 54 كم.

2ـ المشروع يشمل 21 محطة علوية.

3ـ تعاقد الحكومة مع تحالف يضم شركات بومباردييه وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروع.

4ـ اتفقت الحكومة مع نفس التحالف المنفذ للمشروع لإدارته وتشغيله عقب إنهاء تنفيذه لمدة 30 عاما.

5ـ المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدى.

6ـ قضبان الخط الحديدى الذى يسير عليه المونوريل تكون على مسار علوى.

7ـ المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.

8ـ بدأت الدراسات التنفيذية للمشروع اعتبار من 1 8 2019، ومقرر لها 6 شهور لانتهاء الدراسات ونقل المرافق والجسات.

9ـ مقرر للمشروع أن الانتهاء من التنفيذ خلال 34 شهرًا.

10ـ السرعة المقررة حتى الآن للعربات 80 كمساعة.

11ـ سيتم قطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية فى 60 دقيقة.

12ـ شركتى أرواسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب سيقومات بتنفيذ كل الأعمال المدنية للمشروع.

13ـ شركة بومباردييه العالمية ستقوم بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع عقب تنفيذه.

14ـ المشروع سوف يساهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة.

15ـ يربط مع شبكة مترو الأنفاق فى محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

16ـ يضم محطات: "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".