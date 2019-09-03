فرنسا توجه تهمة القتل لأفغاني طعن المارة فى ليون

أعلنت النيابة العامة في مدينة ليون الفرنسية، أمس الإثنين، أنها وجهت تهمة "القتل والشروع بالقتل" إلى الأفغاني الذي هاجم المارة بسكين السبت الماضي، وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين.



وكان نائب عام ليون نيكولا جاكيه أعلن أن المشتبه به أقر "جزئيا بالوقائع" خلال توقيفه.



وقام المهاجم مسلحا بسكين وسيخ شواء بمهاجمة المارة بشكل عشوائي أمام محطة مترو، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة 8 أشخاص بجروح، وتمكن عدد من المارة من إيقافه.



وتتركز التحقيقات على مسار هذا الرجل، وقد تبين أن لا سوابق جنائية له، وقد دخل فرنسا للمرة الأولى عام 2009، وكان لا يزال قاصرا، ثم تسجل في إيطاليا (2014) وبعدها في ألمانيا (2015)، ثم في النرويج (2016) قبل أن يعود وحيدا إلى فرنسا في يونيو 2016.



وأفادت النيابة العامة أن مداهمة جرت في مركز كان يقيم فيه، "ولم يتم العثور على أي إثبات يوحي بتوجهات متطرفة لديه"، لذلك تم استبعاد الخيط الإرهابي.