إرسال عينة من مخدر الهيروين ضبطت بحوزة عاطل للمعمل الجنائى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال عينة من مخدر الهيروين التى ضبطت بحوزة عاطل بالتجمع الخامس للمعمل الجنائى لفحصه، وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل، بتهمة حيازة 100 جرام هيروين بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة والقوة المرافقة، من ضبط "محمد.ج. م"، 40 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم 10028 لسنة 2018م التجمع الخامس "سرقة"، أثناء تواجده في منطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت 100 جرام، ومبلغ مالي 940 جنيهًا.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.