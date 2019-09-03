روسيا تستهدف الامتثال الكامل لاتفاق أوبك فى سبتمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الإثنين، إن روسيا تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي في سبتمبر.



وأضاف "نوفاك" أن إنتاج روسي النفطي في أغسطس الماضي كان أقل بمقدار 143 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2018، وهو خط الأساس للاتفاق العالمي الرامي إلى تقليص إنتاج النفط.



وفي يوليو الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا، على تمديد تخفيضات المعروض حتى مارس 2020؛ حيث يطمح المنتجون إلى رفع الأسعار وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتنامٍ في الإنتاج الأمريكي.



وبموجب الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في أوبك ومنتجي النفط الآخرين، وافقت روسيا على خفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميًا من مستوى أكتوبر 2018.



وتجتمع لجنة المراقبة المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في 12 سبتمبر الجاري، لمناقشة سوق النفط واتفاق خفض الإنتاج، وفقا لتصريحات وزير الطاقة الروسي.