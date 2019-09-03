اليوم.. وصول أخر رحلات الحجاج القادمة من جدة إلى القاهرة

تستقبل الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أخر رحلات مصر للطيران القادمة من مطار جدة لعودة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام، بينما تصل، غدًا الأربعاء، أخر رحلات الشركة الوطنية للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة.



ومن المقرر أن تسير الشركة، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل 800 حاج، بواقع رحلة واحدة من جدة، و4 رحلات من المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.