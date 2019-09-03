استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بشاب طعنه مسجل ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بشاب طعنه مسجل بسلاح أبيض بمنطقة بدر بسبب خلافات نشبت بينهم على أولوية المرور.



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، أمس الإثنين، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية المرور بمنطقة بدر.



وكانت التحريات كشفت عن أن المتهم "حشمت. م"، 40 سنة، مسجل خطر في قضايا سرقة وبلطجة، اعترف بأنه أثناء مروره بالتوك توك الخاص به اصطدم بالمجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة بسبب أولوية المرور.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر التخصصي، بتعدي مسجل بسلاح أبيض على شاب بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية المرور، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف بالتعدي على المجني عليه.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.