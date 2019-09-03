رابطة الدورى السعودى تحسم الجدل حول دعم أعضاء الشرف للأندية

أكد محمد السليم، رئيس لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي، أنه لا علاقة للرابطة بطريقة صرف الأندية للمبالغ المالية التي يتم الحصول عليها من خلال الهيئة العامة للرياضة السعودية.



وسبق أن أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للأندية الرياضية في الموسم المقبل بمبلغ 2.5 مليار ريال منها 1.64 مليار ريال لأندية الدوري السعودي للمحترفين.



وشدد رئيس هيئة الرياضة السعودية على أن تعزيز الحوكمة يعد من أهداف استراتيجية دعم الأندية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري للأندية وتقليل اعتمادها على غيره والقضاء على العجز المالي وتقليل الفجوة بين أهداف واستراتيجيات الأندية والنتائج التي تحققها.



وقال رئيس لجنة التراخيص في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "هناك فرق بين السلفة والهبة من قبل أعضاء شرف الأندية".



وتابع: "لا يوجد قبول لأي سلفة من أعضاء الشرف إلا بموافقة هيئة الرياضة".



وأضاف: "لا علاقة لنا بطريقة صرف الأندية للمبالغ المالية التي حصلت عليها من هيئة الرياضة".



واختتم: "مبدئيا ١٥ اكتوبر موعد إعلان الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، استطاعت ١٠ أندية الحصول على الرخصة بالموسم الماضي والسرية تكون تامة".