كريستيانو رونالدو يحصد جائزة لاعب العام فى البرتغال

توج كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة لاعب العام في البرتغال، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه كل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجمعية الوطنية لمدربي كرة القدم ونقابة اللاعبين المحترفين.



وقال رونالدو أثناء تسلم الجائزة: "إن عام 2019 كان صعبا للغاية على المستوى الشخصي".



وأضاف: "العالم يمضي بسرعة كبيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة، الأمر أكثر صعوبة".



وتفوق نجم يوفنتوس الإيطالي في التصويت على كل من برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وبرونو فرنانديز (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، والنجم الواعد جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وروبين نيفيس (ساوثهامبتون الإنجليزي).



يذكر أن رونالدو صاحب الـ34 عاما شارك في 43 مباراة مع اليوفي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 8 أهداف، وقاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.



بينما حصد بنفيكا جائزة "فريق العام" على صعيد الرجال والسيدات، فيما ذهبت جائزة "مدرب العام" إلى برونو لاج المدير الفني لبنفيكا.



وظهر في الحفل كل من المخضرم الإسباني إيكر كاسياس، الحارس السابق لبورتو، الذي أعلن اعتزاله منذ أشهر بسبب مشكلات في القلب، ومدافع ريال مدريد الإسباني وبورتو سابقا ميليتاو، فضلا عن جواو فيليكس أحد نجوم أتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم الجاري ولاعب بنفيكا سابقا.