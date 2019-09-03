كل ما تريد معرفته عن "المخدرات الرقمية"

الإدمان ليس للمخدرات فقط، ولكن في زمن التطور التكنولوجي أصبح للإدمان طرق كثيرة وخصوصا إدمان السوشيال ميديا، وكشفت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن هناك نوع جديد اسمه "المخدرات الرقمية".



وفسرت "عبدالله" هذه المخدرات، قائلة: "هى عبارة عن مقاطع موسيقية يتم سماعها عبر سماعات لكلا الأذنين عالية الجودة، وذلك ببث ترددات معينة في الأذن اليمنى وترددت منخفضة عنها بفارق محسوب في الأذن اليسرى ويختلف فرق الترددات بين الأذنين بحسب نوع المخدرات المرغوبة ويعمل تأثيرها خلال اختلاف الترددين بين النغمات الأذن اليمني واليسري والذي يحث الدماغ على محاولة التوافق وتفسير الأشارتين المترددين، مما يظهر الموجة الثالثة وتؤدي هذه الموسيقى إلى خلق أوهام لدى الإحساس بالصوت الثالث وتنقل الشخص المتلقي لحالة اللاوعي وتهديده بفقدان التوازن النفسي والجسدي التي تنتج وتكون ذات التأثير المتشابة لتعاطي المخدرات".



وأضافت "عبدالله" في تصريح لـ"الدستور": "المخدرات الرقمية قديمًا كانت تسمى بـ"النقر بالأدنين"، وكان يستخدمها الأطباء النفسين لعلاج بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، لكن يتم تداولها الآن عبر مواقع الإنترنت ويستمع إليها الشباب دون إشراف طبي فتحدث لهم أثار خطيرة".



وعن أسباب انتشارها، أكدت "عبدالله" أنها أسباب شخصية وهى عبارة عن الشعور بالأمن والاستقرار الداخلي، حيث إنها توفر له مناخ لتعديل سلوكه وأن غاب عنه يظل يبحث عنه، لافتة إلى أن العامل الذاتي النفسي هو المشترك في أكثر من 70% من حالات تعاطي الإدمان، مشيرة إلى أن أوقات الفراغ وطاقات الشباب المهدرة توظف فيما هو ضار، والدراسات أثبتت أن قضاء أوقات الشباب لاتعود عليهم بالنفع.



واستكملت: "أن اختلال الدور الاجتماعي سبب رئيسي لانتشار المخدرات الرقمية، حيث يلجأ الفرد للمخدرات كهروب من الواقع في ظل الضعف النفسي وعدم التوافق والتكيف مع الحياة وضعف الرقابة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف التكوين القيمي والعقدي، حيث يرتبط سلوك المنحرف ارتباطا وثيقا بضعف الوازع الديني ومتطلبات مرحلة المراهقة؛ فهي مرحلة حرجة في حياة الفرد وتتطلب المزيد من الجهد لمواجهة متطلباتها بأساليب تربوية والتركيز على دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات".



وأكدت أن الأسرة عامل مباشر في اضطراب السواء النفسي والسلوكيات للأبناء ودفع الأبناء إلى الهروب من الجو الأسرى ومحاولة إيجاد ملذات أمنه كبديل عن الأسرة سواء بالانعزال داخل المنزل أو العرف أو العالم الافتراضي أو الخروج



واختتمت: "أن الآثار المترتبة على المخدرات الرقمية تهدد المجتمع وتدمر بنيانه واستقراره؛ لما تتركه من آثار سلبية على الأبدان والعقول وتبديد الطاقات والثروات وفساد العلاقات الاجتماعية وخلق جو يسوده القلق والتوتر، ويتم الترويج المخدرات الرقمية من خلال ملفات صوتية يتم تحملها من مواقع إلكترونية بمقابل مادي يتراوح سعر الملف الواحد من 3 إلى 9 دولارات أمريكي، بينما الملف الأول مجاني وتنقسم الملفات أو الجرعات إلى تصنيفات مثل "هلوسة مخدرات روحية، وسعادة، ومضادات اكتئاب، وقلق، ومخدرات سريعة"، أنا من الناحيه الجسمانية فالتأثير السلبي يكون على وظيفة الجهاز العصبي"، مشددة على إيجاد تعاون أمني دولي لحذر مواقع ومصادر الترويج للمخدرات، واستغلال مواهب الشباب وزيادة الوعي عن طريق جميع وسائل الإعلام والمساجد والكنائس.