كويلار يعلن جاهزيته للمشاركة مع الهلال السعودى

أكد الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الهلال السعودي الجديد، أنه جاهز من الناحية الفنية والبدنية من أجل المشاركة في المباريات مع فريقه السعودي الجديد.



وأعلن نادي الهلال السعودي وصول الوافد الجديد للفريق الكولومبي جوستافو كويلار إلى الرياض وسط استقبال جماهيري غفير.



وقال جوستافو كويلار، في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية: "أنا جاهز وبكامل لياقتي للعب مع الهلال في الفترة المقبلة".



وكان الهلال قد تعاقد مع كويلار بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم قادمًا من فلامنجو البرازيلي.



تقارير صحفية أكدت أن صفقة انتقال كويلار كلفت خزينة الزعيم 7.5 مليون يورو بعد صراع شرس خاضه مع بولونيا الإيطالي للاستفادة من خدماته.



وخاض كويلار تجربة احترافية مع فلامنجو بداية من عام 2016 قادمًا من ديبورتيفو كالي الكولومبي، وكان يرتبط بعقدٍ حتى يونيو 2022 المقبل وتبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو.



الجدير بالذكر، أن الهلال قد تخلى عن مدافعه الإسباني بوتيا لصالح الوحدة السعودي نظير تسجيل كويلار في قائمته بناء على رغبة الروماني رازفان لوشيسكو.