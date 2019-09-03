الزمالك يكشف موقف "النقاز" و"ساسى" من المشاركة بنهائى الكأس

حصل نادي الزمالك على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي مع الفريق الأبيض لخوض مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجاري.



وأكد رئيس النادي، أنه أجرى اتصالات بمسؤولي الاتحاد التونسي، وطلب استمرار اللاعبين، وعدم الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.



وفي الوقت نفسه، حصل رئيس الزمالك على موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستمرار لاعبي الفريق، وعدم انضمامهم لمعسكر المنتخب، وهم "الرباعي محمد صبحي، ومحمد عبدالسلام، وإمام عاشور، ومصطفى محمد".



وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بنتيجة "1-0"، بينما تأهل بيراميدز لنهائي الكأس بعد الفوز على بتروجيت في الدور نصف النهائي بنتيجة "2-0".



ويسعى الزمالك للتتويج باللقب رقم 27 في تاريخه، بينما يتطلع بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.