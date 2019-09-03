اتحاد الكرة يحدد موعد نهائى كأس مصر

حدد الاتحاد الكرة يوم 8 سبتمبر الحالي موعدًا لمباراة نهائي بطولة كأس مصر للموسم المنقضي (2018-2019) بين فريقي الزمالك وبيراميدز.



وذكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حدد يوم 8 سبتمبر موعدًا للنهائي، وأنه سوف يحدد الملعب الذي ستقام عليه المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.



وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بنتيجة "1-0"، بينما تأهل بيراميدز بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي بنتيجة "2-0".



يذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، حيث فاز على فريق سموحة بركلات الترجيح "5-4" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ويسعى الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر رقم 27 في تاريخه، بينما يتطلع بيراميدز للتتويج باللقب الأول في تاريخه.



وحصد الزمالك اللقب 7 مرات في الألفية الجديدة أعوام "2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018".