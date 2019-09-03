حزب أردوغان يمهد لطرد داود أوغلو من صفوفه

قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، بالإجماع إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إلى لجنة تأديبية تمهيدًا لطرده من صفوف الحزب.



وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت القريبة من الحكومة، بأن اللجنة التنفيذية خلصت إلى هذا القرار في ختام اجتماع استغرق خمس ساعات أمس الإثنين.



ويعتبر أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم في تركيا، وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة من بينها وزارة الخارجية، ورئاسة الوزراء.