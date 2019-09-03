ثقافة الإسكندرية تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

نظمت فرقة فنون متحدي الإعاقة بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية، بإحياء الحفل المقام بقصر ثقافة وادي النطرون بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "يارب توبة، لجل النبي" للفنان محمد الكحلاوي، وفقرة التنورة، إلى جانب عدد من العروض الفنية التي تميزت بها الفرقة، منها "رسالة، الفرح الإسكندراني، الشهيد، عرب العامرية، الحصان والصعيدى وامسك في حلمك" بقيادة المدرب مصطفى جابر.



كما عقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة لمناقشة ديوان "هالة" للشاعر إبراهيم منصور، تضمنت مناقشة عدد من القصائد، منها "هالة، زهايمر، البالونة، ثواني، عروستي" بحضور الناقد الدكتور محمد عبدالمنعم أستاذ قسم التمثيل والمسرح بكلية آداب جامعة الإسكندرية.



نظم بيت ثقافة أبو قير مسابقة في المعلومات العامة ضمن دوري المكتبات وذلك بمكتبة الطفل والمكتبة العامة، وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة الخط العربي والرسم بالكلمات، قام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على كيفية كتابة الحروف المجوفة مثل النون والقاف وغيرها.