باكستان تعلن عدم استخدام النووى حال توتر الأوضاع مع الهند

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده لن تبادر بإستخدام الأسلحة النووية وسط توتر الأوضاع مع الهند، وذلك بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.



وقال "خان" في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور:"نحن بلدان مسلحان نوويا إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر لن يكون هناك مطلقا استخدام للأسلحة النووية من جانبنا أولا".



من جانبه، قال المتحدث بإسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل فى تغريدة له على "تويتر": "إن هذه التصريحات أخرجت من سياقها ولا تمثل تغييرا في سياسة باكستان النووية".



وشدد فيصل على أن رئيس الوزراء كان يؤكد فقط التزام باكستان بالسلام وضرورة أن تظهر الدولتان النوويتان سلوكا يتسم بالمسؤولية.



وتشهد كشمير موجة من التوتر والاشتباكات استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد محتجين من رماة الحجارة وما زالت المنطقة مغلقة بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سحب الحقوق الخاصة للولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة في الخامس من أغسطس الماضى.