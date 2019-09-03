استعجال التحريات الأمنية حول صاحب صيدلية لاتجاره فى الأدوية المهربة جمركيا

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، باستعجال التحريات الأمنية حول صاحب صيدلية؛ لاتهامه بالاتجار في الأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة بوزارة الصحة.



وكانت قد باشرت نيابة باب الشعرية الجزئية التحقيق مع صاحب الصيدلية؛ لاتهامه بالاتجار في الأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة بوزارة الصحة.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من شرطة التموين يفيد بضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ لحيازته وتجميعه 5600 عبوة وقرص لعلاج أمراض مختلفة ومنشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها في الأسواق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.