محافظ الوادى الجديد يلتقى مستثمرى شرق العوينات

عقد محافظ الوادي الجديد، أمس الإثنين، لقاء مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات بمنطقة شرق العوينات، حيث تم مناقشة مشكلاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأشار محافظ الإقليم، خلال اللقاء، إلى ضرورة إنشاء مجتمعات عمرانية وسكينة جديدة عن طريق توطين العاملين بالمشروعات الاستثمارية بالمنطقة، ووجه بتخصيص قطعه أرض لإنشاء 50 وحدة سكنية يتم طرحها للبيع لهذا الغرض، وكذلك إنشاء مدرسة ووحدة صحية مجهزة.



كما وجه بالالتزام بالمقنن المائي عن طريق التحكم عن بعد، والحد من الزراعات المستهلكة للمياه للحفاظ على المياه الجوفية، ووعد ببحث إنشاء فرع لأحد البنوك الوطنية بالمنطقة لخدمة المستثمرين.