المجموعة القصصية "قهوة بوتيرو".. جديد الكاتب حسام المقدم

عن سلسلة إبداعات قصصية التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب٬ ويرأس تحريرها الكاتب سيد الوكيل٬ تصدر قريبا المجموعة القصصية "قهوة بوتيرو" من تأليف الكاتب حسام المقدم.



ومن إحدى نصوص المجموعة المعنونة بـ"حقيبة للروح" نقرأ: "كانت لحظات حميمة كما تَمنّى. دار حول الحقيبة عشرات المرات. نظر من زوايا أتاحت له التدقيق الشامل في الجسد. كل مرة يُشعل الولاعة ويقترب من الحواف. هو يعرف أنه جلد طبيعي لن تطاله النار، لكن ما المانع في اختبار يجلب المتعة. تلك اللسعات لخيوط هشة ناتئة قليلا تتلوى كما فراشة تحترق أجنحتها بالنور. إضاءات للمسام عن قرب، رؤية تلك التجعيدات الخفيفة جدا مثل بصمة الأصابع. سيكور يده ويُقرّب النار الصغيرة. يوزع النظر بين جلده وجلدها. ما أقرب الشبه!".



يشار إلى أن "المقدم" سبق وصدر له المجموعات القصصية: أحزان طفل٬ أشباح تعربد على الطريق٬ شوارع مجهزة للدهشة. ورواية واحدة بعنوان "سُباعية العابر" الهيئة العامة للكتاب 2017.