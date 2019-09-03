بالصور.. نجاح العمليات التجميلية بمستشفى الأقصر الدولى

قام فريق من أطباء قسم التجميل بمستشفى الأقصر العام، بإجراء عملية شفط دهون لمرض التثدي لشاب عمره ١٩ عامًا والمعروف باسم الجاينيكوماستيا gynæcomastia عن طريق تقنية كانيولات الشفط الحديثة دون جرح أو خياطة.



وفى سياق متصل، أجرى الدكتور محمد عطيتو أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى الأقصر العام، جراحة دقيقة ولأول مرة بالمستشفى لمريضة تعاني من حول أنسي تبلغ من العمر ٢٤ عامًا؛ حيث تم إصلاح الحول تحت التخدير الكلي.



واكدت إدارة المستشفى أن، الفترة المقبلة ستشهد إجراء العديد من الجراحات التجميلية.



يأتي هذا بعد تطبيق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في مستشفى الأقصر العام ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة الأقصر.