إنقاذ حياة سيدة بجراحة نادرة فى الأقصر

أجرى الفريق الطبى بمستشفى القرنة المركزي عملية نادرة وذات مهارة تمكنوا خلالها من انقاذ سيدة حامل في الأسبوع الـ37 من حملها وتبلغ من العمر 30 عامًا وكانت تعاني من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين، حيث قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور علاء عبده حسنين أخصائي نساء وتوليد، والدكتور محمود عبد الرازق مساعد، والدكتور أحمد حماده أخصائي تخدير ومسئول فني المعمل الذى وفر فصائل الدم المطلوبة بإجراء العملية.



ومن جانبه، يتوجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، بكامل الشكر لفريق العمل علي سرعة تشخيص الحالة والتعامل الطبي الماهر معها.



وأوضح الدكتور حسام الدين مدير مستشفي القرنة أن، السيدة كانت تعاني من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين لتحويل البطن أثناء وجودها في احدي العيادات الخارجية وتم استقبال الحالة فورًا بطوارئ المستشفى وعمل اللازم لها والسيطرة علي النزيف الداخلي واصلاح الإنفجار بسرعة ودقة مع الحفاظ علي رحم السيدة، وتعتبر الحالة العامة للسيدة مستقرة في قسم العناية المركزة بالمستشفى.