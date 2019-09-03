اليوم.. ندوة "الواقع المعزز وتأثيره على المواقع التاريخية" ببيت المعمار

يُقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب٬ بدرب اللبانة بميدان القلعة٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "الواقع المعزز وتأثيره على المواقع التاريخية"، يتحدث فيها الدكتور علاء مندور، رئيس قسم العمارة – جامعة حلوان ومؤسس برنامج العمارة بالتكنولوجيا الرقمية٬ والدكتورة دعاء هلال مدرس التنظير المعماري.



إن استخدام الواقع المعزز في التصميم الحضري والتحقق من مكونات المدن٬ يساعد على تعزيز جودتها الحضرية، هذه الأداة تسمح بالتصور السريع وتحليل صور المدينة وتمكن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتنظيم نماذج معقدة ونابضة بالحياة٬ وتفاعلية عن طريق تحويل المنظومات إلى تعبير مرئي.



ومن المقرر أن تناقش الندوة أداة حضرية مستحدثة من خلال تجربتها لمحاكاة المعلومات الحضرية والتحكم فيها علي مستوي المدينة. بحيث يكون نظام قابلا للتطبيق في معظم السياق الحضري، ويوفر إخراج وتصور افتراضي من أجل فهم السمات الرئيسية للمدينة باستخدامه وتصور مواقع التراث داخلها٬ واستكشاف جودتها باستخدام الواقع المعزز.