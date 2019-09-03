مصرع طالب بطعنة نافذة فى الدقهلية

لقي طالب مصرعه في محافظة الدقهلية، ووصل مستشفى دكرنس العام متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول "إسلام. ك. م"، 18 سنة، طالب، إلى المستشفى مصاب بجرح طعني وتوفى بعد وصوله إلى المستشفى.



وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، للتعرف على سبب الإصابة وتحديد الجاني، وأكد تقرير المستشفى أن المتوفى أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم التعامل معه ولكنه لم يستجيب للانعاش القلبي والرئوي.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.